今回、Ray WEB編集部はバイトでの困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は人気のカフェでバイトをしてます。ある日店長が、新店舗を作ることになったと言うのですが……？主人公が通帳を確認すると、給料が支払われていませんでした。まさかの出来事に驚きを隠せない様子。このあと主人公をはじめ、バイトの人たちは無事給料を支払ってもらえるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：hazumiライター