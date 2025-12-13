１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）では「プロ野球名！迷？コンビ」をテーマに、プロ野球の「腐れ縁」コンビが集結し、今だから話せる「残念なところ」を明かした。日本ハムで先輩、後輩だった阪神・糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ）について杉谷拳士さんは「やっと言える」と話し、２０１２年の日本シリーズ初戦で、杉谷さんが出塁した場面で糸井さんがエンドランのサインを覚えて