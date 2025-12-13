子どもの習いごとで出会った親同士の関係……互いの子どもを応援し合い、フォローし合う、ママ友ともまた一味違う関係性なのではないでしょうか。そこに思わぬ「地雷」が潜んでいることもあります。投稿者さんには小学校高学年の息子さんがいます。息子さんはスポーツ系の習いごとに夢中になり、選手コースに誘われるほどの実力を持っていました。でもあるとき体の故障が判明。医師から競技の継続を止められ、泣く泣くやめる決断を