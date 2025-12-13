¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×²ÏËÌËãÍ§»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤ÉôÅí»Ò(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢11·î28Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦²ÏËÌËãÍ§»Ò(34)¤Î?¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖHappy Birthday¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¹¥¤­¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤óËãÍ§»Ò¤Á¤ã¤ó¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹...¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£