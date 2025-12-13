¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖASIAN KUNG-FU GENERATION¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¦¸åÆ£ÀµÊ¸(49)¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢ÉáÃÊ¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢À¸³¶¤Ç¤³¤ÎÆü¤·¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°