熟年夫婦ただよう!?2ショットに…ドラマシリーズで10年に渡り夫婦を演じた俳優2人が並んだ写真に「ただの知り合い、では無いですよね」と反響が寄せられている。現在放送中のドラマ「相棒season24」(テレビ朝日)のインスタグラムに登場したのは、水谷豊(73)と森口瑤子(59)。警視庁の刑事・杉下右京役の水谷と、家庭料理店「こてまり」の女将・小出茉梨役の森口の2ショットを紹介した。10日放送の第8話で児童館を訪れた右京