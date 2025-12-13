福岡南署は13日、福岡市南区柳河内2丁目付近の路上で12日午後3時ごろ、下校中の女児が赤い服を着た見知らぬ男から「おもちゃいる？」「家は近く？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。