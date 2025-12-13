3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。12月9日（火）放送では、近況について語りました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）先週の放送で、2016年〜2017年にかけて韓国で放送された大ヒットファンタジー・ラブロマンスのテレビドラマ「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」にハマって