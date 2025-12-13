3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。12月8日（月）の放送では、Billboard JAPAN年間チャートでの7冠達成や、「TikTok Awards Japan 2025」受賞、さらに若井の冠番組「M:ZINE（エンジン）」などについて語り合いました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、