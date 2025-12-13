ジェフユナイテッド千葉 PHOTO:Getty Images J2のジェフユナイテッド千葉が来季、17年ぶりにJ1へ戻って来る。 12月13日に千葉のフクダ電子アリーナで行われたJ1昇格プレーオフ決勝で3位の千葉が4位の徳島ヴォルティスを1-0で退けて、2009年以来となるJ1復帰を決めた。 後半69分にFWカルリーニョス・ジュニオが決勝ゴールを決めた。 J2レギュラーシーズン最終節まで優勝争いに残りなが