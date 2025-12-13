◆卓球ノジマＴリーグ（１３日、滋賀・草津市ＹＭＩＴアリーナ）女子で３位の日本ペイントマレッツが４―０で５位の京都カグヤライズを退け、勝ち点を３６に伸ばした。第１試合のダブルスを青木咲智、横井咲桜組が勝利し、シングルスは佐藤瞳、横井、芝田沙季が制した。日本ペイントは横井が単複２勝と活躍し、勝ち点４獲得に大きく貢献した。ダブルスは今季３度目の青木とのペアでストレートで勝ちきると、シングルスは京都