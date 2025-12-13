湖北省武漢市にある映画館でポスターの前を通る人たち。（８月２５日撮影、武漢＝新華社配信／趙軍）【新華社北京12月13日】中国国家電影局が発表した統計によると、中国の今年の映画興行収入は13日時点で500億元（1元＝約22円）を突破した。