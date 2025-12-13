【新華社南京12月13日】中国は13日、12回目の南京大虐殺犠牲者国家公祭日（追悼日）を迎えた。江蘇省南京市の侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館では、南京を占領した中国侵略日本軍によって虐殺された犠牲者の国家追悼式が行われた。