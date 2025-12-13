トンツカタン・森本晋太郎が12月8日に配信されたABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」で、クイズ番組「ザ・タイムショック」の復活スペシャルの裏話を明かした。 テレビ朝日で1969年にスタートし、レギュラー番組または特別番組として放送されてきた伝説的クイズ番組「ザ・タイムショック」。 12月3日、「ザ・タイムショック Z」として約3年ぶりに放送された。 森本が回答者として出演したことに、と