元日本テレビで、現在はフリーの上重聡アナウンサーが１３日、インスタグラムを更新。ヤクルトの「池山隆寛監督就任＆還暦お祝いパーティー」の様子を投稿した。池山監督は真っ赤なタキシード、靴も赤でそろえたド派手なスタイル。上重アナは握手を交わした２ショットを添え、「池山新監督！来シーズン頑張って下さい！」とエールを送った。また、タレントのはなわ、ウド鈴木も来場し、３ショットも投稿した。