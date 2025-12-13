井筒まい泉が展開する「とんかつ まい泉」では、2025年12月10日から31日まで「特製ヒレかつ増量キャンペーン」を開催しています。やわらかさが自慢の「特製ヒレかつ」がお得に楽しめるまい泉のとんかつ商品の看板メニュー「特製ヒレかつ」が、価格はそのまま、お肉が通常90gのところ期間限定で100gに増量されます。厳選した豚肉を丁寧に下ごしらえし、オリジナルのパン粉をまとわせ、やわらかさが自慢という「特製ヒレかつ」がお得