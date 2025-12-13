F1レッドブルのマックス・フェルスタッペンは12月9日、Instagramを更新。チームメートである角田裕毅（25）との2ショット写真を公開した。 「裕毅、早く帰ってこい！」来季リザーブ降格の角田裕毅、F1ドライバー“豪華食事会”での笑顔にファン感涙 写真には、フェルスタッペンと角田が寄り添いながらカメラに向かって笑顔を見せている。角田はフェルスタッペンのオランダ国旗カラーのヘルメ