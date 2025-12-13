「今年の8月から、ゆるふわ合法ロリ系アイドルユニット・ゆめのうさぎに所属して活動してきましたが、12月7日で解散、私は同時に事務所も退所しました。アイドルは、休み休みですが6年間続けてきました。でも、ずっと難しかったですね」えなこ主催の「Muse撮影会」で注目されるなど、グラビアで人気の木村夢叶は、自らの現状をそう話す。「今後のことは、まだ何も考えてないんですよ。北海道から東京に出てきて以降、ずっと同じ