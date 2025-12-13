12月11日、Netflixが竹内涼真と町田啓太がW主演を務める映画『10DANCE』の新たなキービジュアルを公開。そこに写った竹内涼真の近影が話題となっている。「公開された写真では、竹内さんは上半身に何も身につけらておらず、胸筋から腹筋まで見事に鍛え上げられているのがわかります。さらに、お腹まわりにはタトゥーが描かれている様子。まるで彫刻のような竹内さんの姿に、SNSでは驚きの声が寄せられています」（スポーツ紙記者