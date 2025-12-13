未来のトップグラドルを発掘するミスコンテスト「ミスFLASH2026」グランプリが、9日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）で発表された。 【写真】3人がぎゅーっと密着！王道の“白”で砂浜を走る極上ショット 20代目となる今回のグランプリは板野優花（32）、佐々木明音（24）、美波那緒（25）の3人で、同号の表紙・巻頭を飾った。表紙では王道の白い衣装に身を包み、3人そろって砂浜を走るショットを披露。晴天