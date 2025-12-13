櫻坂46の井上梨名が11日放送の『サクラミーツ』（テレビ朝日／毎週木曜25時58分）に出演。自身のリアクション映像について、「事務所NGが出るかもしれない」と心配する一幕があった。【写真】井上梨名が“事務所NG”を心配した放送この日の番組では、まもなくグループを卒業する井上のために「卒業カウントダウン企画」を実施。最後の思い出作りとして、井上、大沼晶保、武元唯衣、増本綺良、谷口愛季、中嶋優月の6人で、1泊2