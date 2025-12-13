テラ・セゾン「CACAO BENTO（カカオ弁当）」3,780円。ライスパフと全10種類のショコラを詰め合わせた“甘いお弁当”です JR東京駅構内の大型エキナカ商業施設・グランスタ東京で、2025年12月上旬に発売がスタートしたばかりの新作スイーツ5品をピックアップします。 まずご紹介するのは、東京・世田谷に本店を構える『ラ・テール洋菓子店』が手掛けるスイーツブランド『Terra Saison（テラ・セゾン）