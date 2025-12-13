女性芸人の日本一を決める日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」（後７時）が１３日、生放送された。大会史上最多総エントリー数１０４４組ファイナリスト８組が第９代女王と賞金１０００万円をかけて、頂点を競う。９代目女王の座を争う同番組。Ａ、Ｂブロックに４組ずつ分かれ、各ブロック１ネタ終えるごとに暫定１位を決定する勝ち残りノックアウト方式。最初に登場した「もめんと」が２番目の「電気