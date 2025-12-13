１１日、東京で開催された南京大虐殺証言集会で発言する、集会主催者の市民団体「ノーモア南京の会」代表。（東京＝新華社記者／李子越）【新華社東京12月13日】今年は南京大虐殺から88年に当たり、13日には12回目の国家公祭日（追悼日）を迎えた。東京都内では11日夜に関連の集会が行われ、100人以上の参加者が証言と映像記録を通してかつての戦争の惨劇と改めて向き合った。集会を主催した日本の市民団体「ノーモア南京の会