バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は13日、滋賀ダイハツアリーナなどで行われ、西地区首位の長崎は滋賀を107―82で下し、20勝目（2敗）を挙げた。名古屋Dは茨城を82―68で退け、19勝3敗。宇都宮は三遠に95―90で、千葉JがSR渋谷に93―69で、北海道が富山に109―85で勝ち、いずれも18勝4敗とした。