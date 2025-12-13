先日、両親からイルミネーションを見に行った時の写真が送られてきました。 そこにはキャリーに乗ったポンタの姿が写っていたのですが、よく見ると、どの写真でもキャリーの縁に前足をかけて乗り出しています。少しでも高い位置から景色を見ようとしているのか、キラキラした光に興味津々の様子。 キャリーの中にいてもじっとしていられない性格がよく出ていて、写真越しでもポンタのワクワクが伝わって