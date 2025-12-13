ここまでプレミアリーグ15試合を消化し、2分13敗と未だ勝利がない最下位ウォルバーハンプトン。13日には第16節で首位アーセナルとの対戦が予定されており、今のアーセナルが相手ではウルブズが初勝利を掴むのは難しそうだ。英『Football365』が気にかけているのは、ウルブズが『プレミアリーグ史上最悪のチーム』になってしまうのではないかということだ。歴代のプレミアリーグ勝ち点記録を振り返ると、最も勝ち点が少なかったのは