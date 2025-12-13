セルティックはヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第6節でローマと対戦し、0-3と敗れた。これでプレイオフ出場ギリギリの24位となり、スコットランド王者の苦戦は続いている。勝敗とは関係がないが、ファンの話題となったことがあると英『THE Sun』は伝えている。それはMF旗手怜央のウォームアップルーティンだ。旗手は試合前、人差し指を顔の前のさまざまな位置に置いてくるくると上下左右に視線を向け、周辺視野を確認するような