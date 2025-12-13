プレミアリーグ第16節ではアウェイでクリスタル・パレスと戦うマンチェスター・シティ。その前日会見が行われたが、指揮官であるペップ・グアルディオラ監督の姿はなく、アシストコーチのコロ・トゥーレ氏がメディア対応を行った。トゥーレ氏はヤヤ・トゥーレ氏の兄で、現役引退はアーセナル、シティ、リヴァプールのBIG6の3クラブでのプレイ経験がある。引退後はセルティックで指導者業をスタートさせ、今季からペップ・ラインダ