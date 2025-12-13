中日ドラゴンズの選手らによるトークショーが名古屋で開かれました。 【写真を見る】ドラゴンズ岡林勇希選手と現役を引退した岡田俊哉さんがトークショー大勢のファンを前に来年の目標は「優勝」と語る岡林選手名古屋・東区 名古屋市東区のショッピングモールで開かれたトークショーに参加したのは、今シーズン、セ・リーグの最多安打とベストナインのタイトルを獲