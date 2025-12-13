2025明治安田J1リーグ昇格プレーオフ決勝が13日に行われ、ジェフユナイテッド千葉は徳島ヴォルティスを相手に1ー0で勝利。悲願でもあった17年ぶりのJ1昇格を果たした。2025シーズンの明治安田J2リーグを3位で終えた徳島。勝ち点1に泣いて自動昇格を逃した中、プレーオフ準決勝ではRB大宮アルディージャ相手に3失点を喫するまさかの展開。敗色濃厚かと思われたところから衝撃の4ゴールを奪い逆転勝利。その勢いとジェフを愛し、