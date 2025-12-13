ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、ゲーム参加する芸人全員が“とんでもない姿”にされてしまう場面があった。【映像】芸人全員が恥ずかしい姿になってしまう様子（実際の映像）『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエテ