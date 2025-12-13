大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の合同公開練習が１３日に都内のホテルで行われ、野村駿太（２８）を迎えてＶ６戦を行うホベルト・サトシ・ソウザ（３６＝ブラジル）が変わらぬ自信をみなぎらせた。対戦相手の野村が欠席したため、一人で公開練習を行ったサトシは１分３０秒のミット打ちで鋭い打撃を披露。３試合連続一本勝ち中の絶対王者は、試合に向けて「しばらくＫＯ