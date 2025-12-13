大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の合同公開練習が１３日に都内のホテルで行われ、ＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級王者の伊澤星花（２８）に挑戦するＲＥＮＡ（３４）が闘志をみなぎらせた。この日、１分３０秒のミット打ちで順調な仕上がりを披露したＲＥＮＡは「（ＲＩＺＩＮに）旗揚げ戦から出させていただいて、１０周年も出させていただいて、タイトルマッチに挑ませ