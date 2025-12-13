一度見ると忘れられない美しくてユニークなキャラクターや世界観を描く金子一馬さん。多くのファンを魅了してやまない絵の秘密から、最新作『神魔（じんま）狩りのツクヨミ』のことまで直撃！金子一馬かねこ・かずま1964年生まれ、東京都出身。『真・女神転生』『ペルソナ』『デビルサマナー』シリーズのキャラクターや世界観のデザインに携わる。数多くの画集が発売されるなど熱いファンが多いことでも知られている。2023年から