13日昼前、山形県白鷹町で、停車中の車のそばで倒れている男性が発見されました。男性は出血していて意識がなく、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察で事件事故両面から捜査しています。13日午前11時10分ごろ、山形県白鷹町大瀬の町道の路肩に停車していた軽乗用車のそばで、男性が倒れているのを、車で通り掛かった山形市の60代の男性が発見しました。倒れていた男性はその後、病院に搬送されましたが、午後０時34分に死亡