BR東京―東京SG前半、突進する東京SG・松島（中央）＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワンは13日、東京・秩父宮ラグビー場などで開幕し、1部は昨季準優勝の東京ベイが神戸を33―28で下して白星発進した。WTB木田が2トライを挙げた。東京SGはBR東京に29―15で逆転勝ちした。トヨタは三重に44―33で勝ち、浦安は相模原に27―24で競り勝った。14日は3連覇を狙うBL東京が埼玉、静岡が横浜と対戦する。1部は12チームがレギュラーシー