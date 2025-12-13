フィリピン当局は13日、中国と領有権を争う南シナ海で、漁船が中国海警局の船からの放水を受け、漁師3人がけがをしたと発表しました。フィリピン沿岸警備隊によりますと12日、中国と領有権を争う南シナ海の南沙諸島付近で、フィリピン漁船およそ20隻が中国海警局の船から放水などの妨害行為を受けたということです。中国船の放水などによって、フィリピン人の漁師3人が打撲などのけがをし、漁船2隻が重大な損害を受けたとしていま