2023年にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家が12日、拘束されました。2023年にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家、ナルゲス・モハンマディさんが12日、治安当局に身柄を拘束されました。モハンマディさんの財団などによりますと、北東部の都市マシャドで行われた人権派弁護士の追悼式典に出席し、スピーチをした後、ほかの活動家とともに拘束されたということです。イラン当局は群衆が暴動を起こしたためと主