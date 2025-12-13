¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤«¤é¡¢¡ÖRibbon mood¡×¤Ê¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤È·ë¤ó¤À¥ê¥Ü¥ó¤È¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖRibbon mood¡×