ÀÅ²¬¸©ÃæÉô¤òÁö¤ë¥íー¥«¥ëÅ´Æ»¡ÖÂç°æÀîÅ´Æ»¡×¤Ç12·î13Æü¡¢¤³¤Î½©¤«¤é±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¿·¤¿¤ÊµÒ¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¿©Æ²¼Ö¤Î»î¾è²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·Ê¿§¤È°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×Âç°æÀîÅ´Æ»¤Ë¡Ö¿©Æ²¼Ö¡×ÅÐ¾ì ¡Ö¥ª¥Ï12¡×¤ËÆÃÃí¥Æー¥Ö¥ëÀßÃÖ¤·¡È²þÁõ¡É¡ÚÀÅ²¬¡Û ¤³¤ÎÆü¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©Æ²¼Ö¡ÖTrainDining¥ª¥Ï¥·¡×¤Ç¤¹¡£Âç°æÀîÅ´Æ»¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿1978Ç¯À½¤ÎµÒ¼Ö¡Ö¥ª¥Ï12