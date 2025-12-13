¾¼ÏÂ¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥Óー¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¤Î¸ø³«40¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¹â¹»Í¿ÂÀÏºº×¡Ù¤¬12·î13Æü¤«¤é¡¢±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤ÎÀ¶¿å±ØÁ°¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤òÉñÂæ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¶¿å¤Î³¹¤Ç¤ÏÌµÃã¶ìÃã¤Ê»£±Æ¤ÇÂçË½¤ì¡×ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¤µ¤ó»²¾å ¥í¥±ÃÏ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¡Ø¥Óー¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡Ù¸ø³«40¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È=ÀÅ²¬¡¦À¶¿å¶è ²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃç