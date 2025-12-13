2025年12月13日夕方、北海道札幌市中心部で、居酒屋と歯科医院が入るビルが燃える火事がありました。警察によりますと、けが人の情報は入っていないということです。火事があったのは札幌市中央区南1条西7丁目の居酒屋と歯科医院が入るビルです。午後5時45分ごろ、目撃者から「2階から火が見える」と消防に通報がありました。警察によりますと、このビルの1階は居酒屋で、2階には歯科医院が入っているということです。警察が出火原