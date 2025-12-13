¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀïTHE W 2025¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¿³ºº°÷¾Ò²ð¤Ç¡Ö½÷¤ä¤«¤é¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤È¤«¡¢½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¤ª¤â¤í¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÀÚÈ´¤­¤Ë¤·¤Æ¿³ºº¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£MC¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ð¤¤¤ò°¦¤¹¤ë¤¬¸Î¤ÎÃË¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÊäÂ­¡£ÁÆÉÊ¤ÎÎÙ¤Î¿³ºº°÷ÀÊ¤Ë