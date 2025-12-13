ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤¬¡Ö²æ¡¹²ÈÂ²¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÌÄ«Á¯¿Í¸¢¿¯³²ÌäÂê·¼È¯½µ´Ö¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢ÙÇÃ×ÌäÂêÃ´ÅöÂç¿Ã¤ò·óÌ³¤¹¤ëÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬»²²Ã¤·¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¤Î²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¤é¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¡¦²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¡Ê57¡Ë¡Ö»ä¤Î»Ð¡¦²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤Ï10·î5Æü¤Ë61ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤ÎÀ¤