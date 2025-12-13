½÷À­·Ý¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀïTHEW2025¡×¤¬13Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Âç²ñ¤«¤é¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬¤¤¤­¤Ê¤êÂç±éÀâ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤á¤ó¤È¡×ÂÐ¡ÖÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤ÎºÇ½é¤ÎÂÐ·è¤Ç¿³ºº°÷¤Ï7¿ÍÃæ6¿Í¤¬¡Ö¤â¤á¤ó¤È¡×¤Ç¡¢ÁÆÉÊ°ì¿Í¤¬¡ÖÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡£¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤Æ¡¢°µ¾¡¤·¤¿¡Ö¤â¤á¤ó¤È¡×¤Ø¤ÎÄËÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò