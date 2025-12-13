ÀéÍÕ¤Î¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤¬J2¥ê¡¼¥°¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿2010¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢Âå¹Ô´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¤Æ10Ì¾¤Î´ÆÆÄ¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ÎÃ¯¤â¤¬À®¤·¿ë¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿J1Éüµ¢¤ò½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£»î¹ç¤ÎÁí³ç¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ç°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ