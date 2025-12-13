14Æü(Æü)¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤òÆîËÌ2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅì¤è¤ê¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£15Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£14Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤«¤é´ØÅì¤ÎÆî³¤¾å¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤êÁ°Àþ¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤¤Ë¤âÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¡¢2¤Ä¤È¤âµÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅì¤«¤éËÌÅìÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤Î¼þÊÕ¤ÏÅù°µÀþ¤Î´Ö³Ö¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äãµ¤°µ¤ÎÄÌ²á¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÅìËÌ