ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë»³Íü¸©ÌÄÂôÂ¼¤Î¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¡¢²÷À²¤Î¤â¤È13Æü¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Õ¤¸¤Æ¤ó¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¥¹¥­¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍøÍÑµÒÉÙ»Î»³¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Õ¤¸¤Æ¤ó¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌë´Ö¤äÁáÄ«¤Ë¿Í¹©¹ßÀãµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¥²¥ì¥ó¥Ç¤ÎÀ°È÷¤ò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢13Æü¤«¤é1¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤ÏÄ«Áá¤¯¤«¤é¼ã¼Ô¤ä²È