½÷À­·Ý¿Í¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï£Ô£È£Å£×£²£°£²£µ¡×¡Ê¸å£·»þ¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿Áí¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô£±£°£´£´ÁÈ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£¸ÁÈ¤¬Âè£¹Âå½÷²¦¤È¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¿³ºº°÷£·¿Í¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï£Í£Ã¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¸åÆ£¤µ¤ó¤¬´ñÀ×Åª¤Ê¤«¤ßÊý¤·¤¿¤é¡Ä¡£¤¹¤°½õ¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤­¤Ê¤ê£±Ç¯Á°¤ò¾ø¤·ÊÖ¤·¤¿¡££Í£Ã¤Î¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë